Il drammatico racconto della violenza sessuale arriva da Civitanova Marche, in provincia di Macerata, e la vittima è una 14enne.

Il racconto della violenza a Macerata

La giovane ragazza si era recata con un’amica sul lungomare di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, nella notte tra il 7 e l’8 agosto, nel quartiere di San Marone.

Le due ragazze nel corso della serata in un locale sarebbero state avvicinate da due ragazzi di origine nordafricana con l’invito a bere qualcosa insieme. In quel momento però, la 14enne sarebbe stata condotta in una zona appartata e violentata, dopo aver ricevuto la proposta di assumere della droga.

Spaventata, l’amica sarebbe scappata via a piedi e verso le 2.15 è scattato l’allarme al 112.

Il trasferimento in ospedale della giovane dopo la violenza

La vittima è stata portata in pronto soccorso di Civitanova Alta per le cure del caso ed è scattato il protocollo rosa per donne che subiscono violenze. La 14enne è stata dimessa dopo 24 ore.

Le indagini delle forze dell’ordine dopo la violenza

Attualmente sono in corso le indagini del caso: i carabinieri sentiranno la ragazzina nelle prossime ore e raccoglieranno la testimonianza dell’amica.

Nel frattempo, sono scattate le ricerche per ritrovare i due uomini scappati dopo l’accaduto. Saranno fondamentali le telecamere della zona, oltre ad un video girato con lo smartphone dall’amica della 14enne. Nella registrazione si distinguerebbero i volti dei due ragazzi nordafricani.