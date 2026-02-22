Tv: difesa Corona, 'indegna operazione di oscurantismo, è censura pura'**

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - "Contro Fabrizio Corona è in atto un'operazione di oscurantismo che non è degna di questo Paese. E' censura pura e la gente lo capisce bene". Ivano Chiesa, da sempre legale di Fabrizio Corona, non usa mezzi termini per commentare, interp...

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – "Contro Fabrizio Corona è in atto un'operazione di oscurantismo che non è degna di questo Paese. E' censura pura e la gente lo capisce bene". Ivano Chiesa, da sempre legale di Fabrizio Corona, non usa mezzi termini per commentare, interpellato dall'Adnkronos, la decisione di alcune piattaforme digitali di rimuovere e cancellare i contenuti social di Fabrizio Corona e del profilo Falsissimo dopo le puntate contro Mediaset e alcuni suoi volti noti.