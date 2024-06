Tv: Iapino, 'la villa all'Argentario non è mai stata di proprietà di Raffaella Carrà'**

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "In riferimento a quanto riportato in questi giorni da numerosi organi di stampa, desidero precisare che la citata villa all'Argentario, progettata da Giò Pomodoro, non è - e non è mai stata - di proprietà della signora Carrà&q...

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "In riferimento a quanto riportato in questi giorni da numerosi organi di stampa, desidero precisare che la citata villa all'Argentario, progettata da Giò Pomodoro, non è – e non è mai stata – di proprietà della signora Carrà". Lo precisa in una nota Sergio Iapino, in riferimento alle notizie circolate in questi giorni sulla vendita della villa sul litorale toscano attribuita alla soubrette scomparsa nel 2021.