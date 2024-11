Una donna di 47 anni è stata fermata, denunciata e ha subito l’immediato ritiro della patente dopo essere stata trovata alla guida ubriaca e aver percorso contromano, per diversi chilometri, la strada provinciale 29. L’episodio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze per altri automobilisti, è avvenuto nel tratto tra Rocchetta

di Cairo e Carcare, nel Savonese.

47enne ubriaca guida contromano sulla Sp29: denunciata dai carabinieri

Non è stato per nulla semplice fermare il veicolo con a bordo la 47enne che, in seguito alla successiva prova dell’etilometro, è risultata avere un elevatissimo tasso alcolemico, quasi sei volte superiore ai limiti di legge. I carabinieri sono riusciti a bloccarla grazie al precedente intervento di un’automobilista che, dopo essersi reso conto del fatto che il veicolo stesse viaggiando contromano sulla provinciale 29, si è messo all’inseguimento dell’auto.

Il tutto dopo aver evitato per un soffio un frontale: ha fatto inversione di marcia e, chiamando il 112, ha seguito il mezzo aggiornando chilometor dopo chilometro i carabinieri al telefono. Una pattuglia è intervenuta in tempi rapidissimi e dopo aver intercettato l’auto ha fatto accostare la donna all’altezza di strada Casazza.

Qui è stato accertato che la 47enne, residente in Val Bormida e che ancor prima di viaggiare in contromano aveva sbandato nella corsia riservata alla circolazione in senso inverso mettendo in pericolo l’incolumità di altri automobilisti, stava guidando ubriaca.

A quel punto le è stata ritirata la patente ed è scattata un’immediata denuncia. Non è stato invece sequestrato il veicolo poiché appartenente ad un’altra persona.