Ucraina: anniversario guerra, Zelenska ricorda i bambini rapiti

Kiev, 24 feb. (Adnkronos) - “Due anni. Per i bambini, questa è come un'eternità. Sarebbe dovuto essere un tempo pieno di scoperte, risate nei corridoi della scuola e momenti felici con i propri cari. E' invece diventato una tragedia. La Russia ha ucciso 528 bambini ucra...

Kiev, 24 feb. (Adnkronos) – “Due anni. Per i bambini, questa è come un'eternità. Sarebbe dovuto essere un tempo pieno di scoperte, risate nei corridoi della scuola e momenti felici con i propri cari. E' invece diventato una tragedia. La Russia ha ucciso 528 bambini ucraini, ne ha feriti più di 1.230, ne ha rapiti più di 19.000 e ha costretto più di 2 milioni a lasciare le loro case". Lo ha scritto su X la first lady ucraina Olena Zelenska, ricordando, nel giorno dell'anniversario della guerra in Ucraina, il rapimento di bambini ucraini da parte della Russia.

La Russia, ha aggiunto Zelenska, "sta deliberatamente prendendo di mira i nostri bambini. Da due anni ormai, l'Ucraina salva e restituisce i suoi bambini, dando loro famiglie e nuove case. Non permetteremo che il loro futuro venga rovinato".