Ucraina: Belgio, 'non assumeremo da soli rischi utilizzo risorse russe'

Bruxelles, 18 dic. (Adnkronos/Afp) - Il primo ministro belga Bart De Wever ha dichiarato che le garanzie offerte dall'Ue in merito al piano di utilizzare risorse russe per l'Ucraina sono finora "insufficienti". "Il Belgio non accetterà una soluzione in cui saremo gli ...

Bruxelles, 18 dic. (Adnkronos/Afp) – Il primo ministro belga Bart De Wever ha dichiarato che le garanzie offerte dall'Ue in merito al piano di utilizzare risorse russe per l'Ucraina sono finora "insufficienti". "Il Belgio non accetterà una soluzione in cui saremo gli unici a sopportare sia i rischi che la responsabilità", ha dichiarato De Wever ai legislatori belgi.

"Non ho visto un testo che possa convincermi a dare il consenso del Belgio. Non l'ho ancora visto; spero di vederlo oggi, ma non l'ho ancora visto", ha aggiunto.