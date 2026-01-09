Ucraina: Calenda, 'un giorno con Orban e uno con Merz, governo Meloni galleggia a vista'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "L’alternativa è costruire l’Europa. Ma bisogna volerlo fare. Ma se si è un giorno con Orban e uno con Merz non si va da nessuna parte. Occorre avere le idee chiare sull’abolizione del voto all’unanimità nel Consiglio Europ...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "L’alternativa è costruire l’Europa. Ma bisogna volerlo fare. Ma se si è un giorno con Orban e uno con Merz non si va da nessuna parte. Occorre avere le idee chiare sull’abolizione del voto all’unanimità nel Consiglio Europeo e sulla costruzione di una difesa forte e indipendente. Ma su questi piani il Governo manca di iniziativa e galleggia a vista.

PS Parlare con Putin mentre bombarda l’Ucraina e dice no ad una tregua rappresenta un tragico errore. Anchorage insegna". Lo scrive sui social Carlo Calenda.