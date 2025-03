Ucraina: Cirielli, 'Mattarella giurista della pace'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il Premio Santi Ilario e Taziano -città di Gorizia, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assume ancora più importante significato alla luce delle sue recenti affermazioni sulla pace e sulla guerra in Ucraina. In un momento in cui tutti pe...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Il Premio Santi Ilario e Taziano -città di Gorizia, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assume ancora più importante significato alla luce delle sue recenti affermazioni sulla pace e sulla guerra in Ucraina. In un momento in cui tutti per realismo, opportunismo elettorale, tatticismo diplomatico o tornaconto politico, affrontano il tema della pace o della guerra in Ucraina, l’unico che lo fa in punta di diritto è il presidente Mattarella". Lo afferma Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

"Mantiene la posizione di sempre, quella del diritto internazionale che bandisce chi usa la guerra e la violenza per far valere le proprie ragioni con le Nazioni vicine, che condanna chi commette crimini di guerra durante le operazioni militari, che impedisce possano essere cambiate le frontiere con la forza, che vuole salvaguardare la sovranità degli Stati dalle influenze e le prepotenze straniere. È un giurista della pace, che non si arrende alla logica del più forte per questo fa paura ai russi, per questo -conclude Cirelli- lo attaccano".