Ucraina: Cremlino, 'deciderà Putin se prorogare moratoria attacchi impianti energetici'

Mosca, 14 apr. (Adnkronos) – La proroga o meno della moratoria sugli attacchi agli impianti energetici russi e ucraini – che scadrà il 16 aprile – "dipenderà dalla decisione del presidente russo Vladimir Putin". Lo ha dichiarato alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, sottolineando che "la moratoria non è stata sostanzialmente rispettata dalla parte ucraina. Pertanto, ovviamente, sarà necessario analizzare questi 30 giorni. Probabilmente per scambiare informazioni e considerazioni con gli americani. E poi il comandante supremo in capo, il presidente, prenderà una decisione".