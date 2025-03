Ucraina: Cremlino, 'sperare nel meglio, ma essere pronti al peggio'

Mosca, 11 mar. (Adnkronos) - "Non c'è bisogno di correre a indossare occhiali rosa ora. Dobbiamo sempre sperare nel meglio, ma essere comunque preparati al peggio. E dobbiamo sempre essere pronti a difendere i nostri interessi". Lo ha detto il portavoce del presidente russo Dmi...

Mosca, 11 mar. (Adnkronos) – "Non c'è bisogno di correre a indossare occhiali rosa ora. Dobbiamo sempre sperare nel meglio, ma essere comunque preparati al peggio. E dobbiamo sempre essere pronti a difendere i nostri interessi". Lo ha detto il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov parlando della decisione di Washington togliere il sostegno a Kiev e del fatto che "molti ora dicono frettolosamente che gli americani smetteranno di fornire armi o hanno già smesso e che Musk spegnerà i suoi sistemi di comunicazione e tutto andrà per il meglio per noi”.