Ucraina: Faraone, 'Iv per invio truppe? Invenzione Meloni'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Da parte del gruppo di Italia Viva non c'è mai stata una dichiarazione sulla volontà di inviare l'esercito in Ucraina. Lei si inventa una dichiarazione che Borghi non ha mai fatto". Lo dice Davide Faraone di Iv alla Camera nella discussi...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Da parte del gruppo di Italia Viva non c'è mai stata una dichiarazione sulla volontà di inviare l'esercito in Ucraina. Lei si inventa una dichiarazione che Borghi non ha mai fatto". Lo dice Davide Faraone di Iv alla Camera nella discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni che al Senato ha detto che Iv è d'accordo ad inviare truppe a Kiev.