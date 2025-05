Ucraina: Fontana, 'grazie Papa Leone per appello pace, in tutti i conflitti si ascolti sua voce'

Ucraina: Fontana, 'grazie Papa Leone per appello pace, in tutti i confli...

Roma, 28 mag (Adnkronos) – "Ringrazio Papa Leone XIV per il suo accorato e limpido appello alla pace. Le sue parole toccano nel profondo la comunità internazionale. È necessario far tacere le armi. Il mondo non può continuare a muoversi secondo le logiche dello scontro. Si faccia in modo che la voce del Santo Padre non resti inascoltata.

Rivolgo un appello ai governanti, di Israele, dell'Ucraina, della Russia, di tutte le aree in conflitto: si percorra subito la strada del cessate il fuoco, della liberazione degli ostaggi e del dialogo". Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana.