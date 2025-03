Ucraina: Foti, 'noi con Kiev ma l’Europa non allarghi il solco con gli Usa'

Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Noi abbiamo sostenuto l’Ucraina dal primo momento, anche quando eravamo opposizione. Adesso lo facciamo cercando di evitare di ampliare il solco tra Usa ed Europa con documenti che sembrano fatti per rompere anziché per ricomporre". Lo dice il minis...

Roma, 14 mar (Adnkronos) – "Noi abbiamo sostenuto l’Ucraina dal primo momento, anche quando eravamo opposizione. Adesso lo facciamo cercando di evitare di ampliare il solco tra Usa ed Europa con documenti che sembrano fatti per rompere anziché per ricomporre". Lo dice il ministero degli Affari Ue Tommaso Foti al 'Corriere della sera'.

Insomma avete dubbi anche voi su ReArm Europe? "Nessun dubbio di principio, è giusto pensare a rafforzare la nostra difesa, perché o si fa o semplicemente si resta senza, bisogna prendere atto dei cambiamenti sul piano internazionale. È una necessità, non un capriccio", spiega Foti.

Sulle distanze con la Lega, Foti spiega: "Non è una novità che al Parlamento europeo si voti in modo differente, ma in tutti i voti nel Parlamento italiano non ci siamo mai divisi, e così sarà anche stavolta. Mi pare più divisa l’opposizione, addirittura il primo partito dell’opposizione al suo interno".