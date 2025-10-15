Home > Flash news > Ucraina: interruzioni di corrente in tutto il Paese in seguito agli attacchi ...

Ucraina: interruzioni di corrente in tutto il Paese in seguito agli attacchi russi

Kiev, 15 ott. (Adnkronos/Afp) – Sono state introdotte interruzioni di corrente in gran parte dell'Ucraina a causa dei danni all'infrastruttura elettrica provocati dagli attacchi russi. Lo ha reso noto l'operatore di rete ucraino, segnalando il peggioramento della situazione rispetto a ieri. "A causa della complessa situazione del sistema energetico ucraino – ha scritto Ukrenergo su Telegram – sono state attuate interruzioni di corrente di emergenza in tutte le regioni", ad eccezione di Donetsk dove si concentrano i combattimenti.