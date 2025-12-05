Ucraina: Irlanda, polizia indaga su droni avvistati durante atterraggio Zelensky a Dublino

Dublino, 5 dic. (Adnkronos/Afp) - La polizia irlandese ha dichiarato che sta indagando sull'avvistamento di diversi droni non identificati nei cieli durante l'atterraggio a Dublino dell'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'Unità investigativa speciale (...

Dublino, 5 dic. (Adnkronos/Afp) – La polizia irlandese ha dichiarato che sta indagando sull'avvistamento di diversi droni non identificati nei cieli durante l'atterraggio a Dublino dell'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'Unità investigativa speciale (Sdu) sta indagando sulla questione. A tal fine, collaborerà con le Forze di Difesa e i partner di sicurezza internazionali", ha dichiarato la polizia in merito all'incidente nella tarda serata di lunedì.