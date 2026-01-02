Ucraina: Isw, 'nel 2025 il più importante avanzamento russo dal 2023'

Washington, 2 gen. (Adnkronos/Afp) - Nel 2025 le forze russe hanno compiuto l'avanzata più significativa in Ucraina, rispetto al 2023 e al 2024. Lo rivela un'analisi dell'Istituto americano per lo studio della guerra (Isw) condotta assieme al Progetto minacce critiche (Ctp), se...

Washington, 2 gen. (Adnkronos/Afp) – Nel 2025 le forze russe hanno compiuto l'avanzata più significativa in Ucraina, rispetto al 2023 e al 2024. Lo rivela un'analisi dell'Istituto americano per lo studio della guerra (Isw) condotta assieme al Progetto minacce critiche (Ctp), secondo cui la Russia ha conquistato nell'ultimo anno oltre 5.600 km2 di territorio, più che nel 2024 e nel 2023 messi insieme.

Un territorio pari allo 0,94% della superficie totale dell'Ucraina. Nel 2022, le forze russe avevano conquistato quasi 64.000 km2.

Nonostante l'intensificarsi degli sforzi diplomatici dal mese di novembre intorno a un piano americano volto a porre fine al conflitto, i combattimenti sul campo continuano. Un piano in 20 punti negoziato alla fine di dicembre tra Kiev e Washington prevede in particolare il congelamento del fronte nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, nel sud, nonché Donetsk e Lugansk nell'est, le oblast che formano il Donbass.

A dicembre Mosca ha conquistato 244 km2, il suo progresso mensile più debole da marzo, ma ha accelerato la sua offensiva nel Donbass, la regione orientale che cerca di annettere. Tuttavia, i forti progressi compiuti dalla primavera, in particolare a novembre (701 km2), consentono alla Russia di superare i progressi cumulativi del 2024 (4.000 km2) e del 2023 (580 km2).

La Russia ha anche guadagnato 131 km² nella regione di Zaporizhzhia (sud), dove i bombardamenti si sono intensificati negli ultimi mesi. Alla fine di dicembre, Mosca controllava totalmente o parzialmente il 19,4% del territorio ucraino. Circa il 7%, compresa la Crimea e alcune zone del Donbass, era già sotto il controllo russo prima dell'invasione del febbraio 2022. La Russia ha tuttavia perso 125 km² nella regione di Kharkiv (est) e 55 km² in quella di Dnipropetrovsk (centro-est), due zone da cui il piano americano propone il ritiro russo.

Queste riconquiste ucraine sono le più importanti dal giugno 2023, durante una vasta controffensiva contro Mosca. Nei suoi auguri per il 2026, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che un accordo per porre fine alla guerra è "pronto al 90%", avvertendo però che il restante 10% determinerà il "destino della pace", con il futuro dei territori occupati dalla Russia che rimane uno dei punti chiave.