Ucraina: Kiev, '15 feriti in attacchi russi a Zaporizhzhia'

Kiev, 30 ott. (Adnkronos) – Quindici persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo con almeno 20 droni e 8 missili a Zaporizhzhia. Lo ha scritto su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale dell'oblast, aggiungendo che "purtroppo, il numero delle vittime sta crescendo. Ci sono già 15 feriti a causa dell'attacco russo a Zaporizhzhia.

Stiamo fornendo assistenza a tutti".

In precedenza Fedorov aveva riferito che un dormitorio era stato distrutto e che le infrastrutture erano state danneggiate a seguito di raid russi notturni a Zaporizhzhia. "Il nemico ha attaccato Zaporizhzhia e il suo distretto per diverse ore – ha scritto su Telegram – E' stato colpito un dormitorio, dove sono stati distrutti alcuni piani. Diversi incendi si sono verificati in edifici residenziali. Anche le infrastrutture sono state danneggiate. Le informazioni sulle vittime sono in fase di chiarimento".