Ucraina: Kiev, 'Mosca ha lanciato nella notte 42 missili, non 46, e 123 droni'

Ucraina: Kiev, 'Mosca ha lanciato nella notte 42 missili, non 46, e 123 ...

Kiev, 1 feb. (Adnkronos/Afp) - La Russia ha lanciato 42 missili (non 46, come precedentemente comunicato) e 123 droni contro l'Ucraina durante la notte, in un bombardamento che ha danneggiato edifici e causato la morte di diverse persone. Lo ha reso noto l'aeronautica militare ucraina, sul...