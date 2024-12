Ucraina: Kiev, 'respingiamo tentativi accerchiamento in 4 villaggi nel Donetsk'

Ucraina: Kiev, 'respingiamo tentativi accerchiamento in 4 villaggi nel D...

Kiev, 13 dic. (Adnkronos) – Le forze ucraine stanno respingendo gli attacchi russi nei pressi di Uspenivka, Hannivka, Trudove e Romanivka, nell'oblast di Donetsk, e "stanno prendendo le misure necessarie" per impedire l'accerchiamento. Lo ha riferito il gruppo di forze ucraine di Khortytsia, mentre gli analisti sollevano preoccupazioni circa il rischio crescente che le unità ucraine vengano sopraffatte nella zona.

Ieri, il gruppo di monitoraggio DeepState ha riferito che le forze russe stanno intensificando i loro attacchi a Uspenivka e avrebbero ottenuto il controllo delle rotte chiave con Hannivka. Il comandante in capo ucraino Oleksandr Syrskyi ha descritto l'offensiva russa in corso come "una delle più potenti" dall'inizio della guerra.