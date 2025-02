Ucraina: Kiev, 'ricevuti da Mosca i corpi di 757 soldati ucraini uccisi'

Kiev, 14 feb. (Adnkronos/Afp) - Kiev ha reso noto di aver ricevuto i corpi di centinaia di soldati ucraini uccisi in battaglia contro le forze russe, in uno dei più grandi rimpatri del genere da quando la Russia ha invaso il Paese. "I corpi di 757 difensori ucraini caduti sono stati rest...

Kiev, 14 feb. (Adnkronos/Afp) – Kiev ha reso noto di aver ricevuto i corpi di centinaia di soldati ucraini uccisi in battaglia contro le forze russe, in uno dei più grandi rimpatri del genere da quando la Russia ha invaso il Paese. "I corpi di 757 difensori ucraini caduti sono stati restituiti all'Ucraina", ha riferito il Quartier generale ucraino di coordinamento per i prigionieri di guerra.

Lo scambio di prigionieri e la restituzione delle salme è uno dei pochi ambiti di cooperazione tra Mosca e Kiev da quando il Cremlino ha inviato truppe in Ucraina nel febbraio 2022. Il numero dei corpi dei militari uccisi restituiti dimostra l'alto costo e l'intensità dei combattimenti in vista del terzo anniversario della guerra.

I rimpatriati sarebbero morti combattendo nella regione orientale di Donetsk, che il Cremlino sostiene faccia parte del territorio russo e dove gli scontri tra Kiev e Mosca sono più feroci.