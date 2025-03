Ucraina: Kiev, 'soldati europei siano pronti a combattere dopo la guerra'

Kiev, 26 mar. (Adnkronos/Afp) - L'Ucraina ha bisogno di soldati europei "pronti a combattere" sul suo territorio dopo la guerra e non di una forza di mantenimento della pace. Lo ha detto all'Afp Igor Jovkva, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. "Non è la qua...

Kiev, 26 mar. (Adnkronos/Afp) – L'Ucraina ha bisogno di soldati europei "pronti a combattere" sul suo territorio dopo la guerra e non di una forza di mantenimento della pace. Lo ha detto all'Afp Igor Jovkva, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. "Non è la quantità che conta – ha affermato – È anche la loro volontà di combattere, di difendersi, di attrezzarsi e di capire che l'Ucraina è una parte essenziale della sicurezza europea. Non abbiamo bisogno di missioni di mantenimento della pace".