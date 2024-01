Ucraina: Kuleba, 'beni russi congelati coprirebbero 80% spese ricostruzione'

Kiev, 9 gen. (Adnkronos) – L'importo totale dei beni russi congelati può coprire più dell'80% della domanda di ripresa dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Circa 300 miliardi di dollari di asset della banca centrale russa sono stati congelati in Occidente dopo che la Russia ha lanciato l’invasione dell’Ucraina. Gli alleati di Kiev discutono da mesi su come trovare un modo legale per confiscare i fondi che potrebbero essere incanalati nella guerra e negli sforzi di ricostruzione del Paese.

Secondo quanto riferito, tali colloqui tra funzionari statunitensi ed europei si sono intensificati nelle ultime settimane, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha richiesto una strategia pronta entro il 24 febbraio 2024, che segnerà due anni dall’inizio della guerra totale. Nell'intervista a El Pais, Kuleba ha espresso la fiducia che l'Ucraina riceverà fondi dai beni russi congelati. "Accadrà al 100%, la domanda è fino a che punto, perché ci sono tre elementi: gli stessi beni congelati, i profitti sugli attivi e le tasse su tali profitti. Ma accadrà perché è logico che la Russia paghi, ", ha detto Kuleba.

"E ci sono abbastanza beni congelati per affrontare la ricostruzione dell'Ucraina… Possiamo ricostruire scuole, ospedali e infrastrutture a spese del Paese che li ha distrutti", ha aggiunto. Il ministro ritiene che l'Ucraina riceverà i primi fondi prima della fine della guerra, ma è necessario "un sistema globale per risolvere le questioni legali, i meccanismi finanziari e la trasparenza".

"Non è possibile ottenere tutto in un giorno, è necessario un processo… È uno strumento giuridico, normativo e finanziario complicato. Ma anche se alcuni hanno dei dubbi, questa decisione deve essere presa perché è la decisione più naturale di tutte". Secondo le stime, la maggior parte degli asset russi si trovano in Europa, mentre circa 5 miliardi di dollari sono detenuti da istituzioni statunitensi.

In ottobre i leader della UE hanno espresso sostegno alla proposta di utilizzare miliardi di euro in tasse straordinarie provenienti dai beni russi bloccati in Occidente per ricostruire l’Ucraina. Sempre a ottobre, il Belgio ha annunciato che avrebbe creato un fondo di 1,8 miliardi di dollari per l’Ucraina, finanziato dalle entrate fiscali derivanti dagli interessi sui beni russi congelati.