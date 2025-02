Ucraina: la telefonata fra Trump e Putin, i momenti chiave del loro rapporto/Adnkronos

Washington, 13 feb. (Adnkronos) - Il presidente Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin ieri hanno parlato al telefono per 90 minuti. Il colloquio potrebbe aver avviato i negoziati per la fine della guerra in Ucraina, ma ha dato anche inizio a un nuovo capitolo della loro relazione. Il rap...

Washington, 13 feb. (Adnkronos) – Il presidente Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin ieri hanno parlato al telefono per 90 minuti. Il colloquio potrebbe aver avviato i negoziati per la fine della guerra in Ucraina, ma ha dato anche inizio a un nuovo capitolo della loro relazione. Il rapporto fra i due presidenti durante il primo mandato di Trump è stato punteggiato da vittorie diplomatiche nette di Putin e momenti in cui Trump ha tracciato una linea dura.

Il Washington Post ricorda alcuni dei momenti chiave del rapporto Trump-Putin durante il primo mandato del presidente americano, a partire dall'accusa che Mosca si fosse intromessa nelle elezioni di Trump nel 2016. Sia la Cia che l'Fbi hanno valutato che la Russia è intervenuta nelle elezioni, sebbene Trump abbia ripetutamente messo in dubbio le loro conclusioni. L'ingerenza si è manifestata sotto forma di una campagna di influenza guidata da bot per polarizzare l'opinione pubblica e indebolire il processo elettorale, tentativi di interrompere i sistemi di voto e l'hacking delle reti e del personale del Partito Democratico da parte della Russia, secondo le valutazioni del governo degli Stati Uniti.

Ma Putin negò l'interferenza e Trump lo prese in parola. I due sono apparsi fianco a fianco a Helsinki nel 2018 per una conferenza stampa congiunta, in cui Trump ha affermato che Putin aveva fornito una confutazione "estremamente forte e potente" di queste ipotesi. L'indagine sull'interferenza russa è stata una "caccia alle streghe totale", affermò Trump, contraddicendo il suo stesso Dipartimento di Giustizia. "Il presidente Putin dice che non c'è dietro la Russia. Non vedo alcun motivo per cui dovrebbe esserci", disse Trump in seguito. Le parole di Trump ebbero buon gioco per Mosca: il summit è stato "meglio che super", disse all'epoca il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. È stato "favoloso".

Durante la prima campagna di Trump, Putin disse che Trump era "un uomo smagliante e pieno di talento". Da parte sua, quando Barack Obama era ancora in carica, Trump disse di Putin "che, in termini di leadership, merita una 'A'". Durante la campagna del 2016, Trump paragonò ripetutamente Obama a Putin, con il presidente degli Stati Uniti sempre collocato su un piano di inferiorità rispetto alla controparte russa. Putin "ha un controllo molto forte su un Paese", disse Trump. "Certamente, in quel sistema, è stato un leader, molto più di quanto lo sia stato il nostro presidente". Nel settembre 2016, un intervistatore della Nbc interrogò Trump sulla sua relazione con Putin. Trump disse: "Se lui dice grandi cose su di me, io dirò grandi cose su di lui". "Nella misura in cui è riuscito a raggiungere il successo negli affari, questo dimostra che è una persona intelligente", disse a sua volta Putin in un'intervista trasmessa in diretta dopo la prima vittoria elettorale di Trump.

Nel febbraio 2017, Bill O'Reilly della Fox News spinse Trump a elogiare Putin. "Putin è un assassino", disse O'Reilly. E Trump rispose: "Ci sono molti assassini. Abbiamo molti assassini. Bene, pensi che il nostro Paese sia così innocente?" Nel suo primo mandato, Trump annunciò che avrebbe ritirato le truppe statunitensi dalla Siria, sorprendendo gli alleati, consegnando a Putin una vittoria e lasciando in difficoltà le forze curde che avevano respinto lo Stato islamico. La partenza delle truppe statunitensi significava che Mosca sarebbe diventata l'indiscusso mediatore di potere internazionale in Siria, il cui governo sosteneva durante la guerra civile.

All'inizio di quell'anno, Trump ha criticato Putin in una rara circostanza, accusandolo delle morti avvenute in Siria sotto il regime di Bashar al-Assad. Nel 2017, l'amministrazione Trump approvò per la prima volta la vendita di missili e lanciatori Javelin all'Ucraina per aiutarla nella lotta contro i separatisti. Due anni dopo, Trump congelò centinaia di milioni di dollari in assistenza alla sicurezza approvata dal Congresso all'Ucraina. Il congelamento avvenne dopo una chiamata in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mostrò interesse per altri Javelin. Allora, Trump chiese a Zelensky un "favore": 'scavare nella sporcizia' sul candidato democratico alla presidenza Joe Biden, così come sugli affari in Ucraina di suo figlio Hunter. Trump negò di aver collegato la richiesta agli aiuti.

Nel 2022, non più presidente, Trump rilasciò dichiarazioni in un'intervista radiofonica, definendo l'esercito russo una "forza di pace". In seguito, affermò di essersi complimentato con Putin per il rafforzamento del confine con l'Ucraina prima della guerra come tattica negoziale prima di andare "troppo oltre" e prendere la "sfortunata decisione di entrare in Ucraina", secondo Yahoo News. Durante la campagna elettorale del 2024, Trump ha più volte affermato che, in qualità di presidente, avrebbe posto immediatamente fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

La risposta di Trump al tentato assassinio di un ex ufficiale dell'intelligence russa fu oggetto di esame nel 2018. Il 4 marzo 2018, il cittadino britannico ed ex agente segreto russo Sergei Skripal e sua figlia furono trovati entrambi in fin di vita, accasciati su una panchina di un parco nella tranquilla cittadina inglese di Salisbury. La Gran Bretagna fu rapida e decisa nel condannare l'apparente attacco man mano che emergevano ulteriori informazioni.

"Questo tentato omicidio con un agente nervino in una città britannica non è stato solo un crimine contro gli Skripal. È stato un atto indiscriminato e sconsiderato contro il Regno Unito", dichiarò il Primo Ministro Theresa May il 12 marzo, con il governo russo che negò qualsiasi coinvolgimento. Nel frattempo, Trump inizialmente fu riluttante a offrire una risposta dura, secondo quanto riportato dal New York Times e dal Washington Post. La sua amministrazione alla fine impose ampie sanzioni a Mosca.