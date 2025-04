Ucraina: M5S, 'attacco Sumy orrore, conferma urgenza tregua'**

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "L'attacco russo a Sumy è un orrore, una barbarie che conferma l'urgenza, per il bene del popolo ucraino, di chiudere al più presto questo conflitto che andava già concluso anni fa invece di seguire una fallimentare strategia di escalation. L'Europa volti pagina, abbandoni la sua retorica bellicista fuori tempo massimo e scenda finalmente in campo con la diplomazia, come non ha mai fatto finora, per accelerare i tempi di una tregua. Se l'Europa non si fida della diplomazia trumpiana, metta in campo la sua, ma lo faccia subito, prima che Putin approfitti della primavera per sferrare nuove offensive". Lo dichiarano i capigruppo delle commissioni Esteri di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Bruno Marton.