Ucraina: Macron, 'pressione su Mosca sia chiara'

Londra, 15 mar. (Adnkronos/Afp) – La Russia "non risponde alla proposta di Stati Uniti e Ucraina" a favore di una tregua di un mese, "intensifica i combattimenti", e il presidente Vladimir Putin "vuole ottenere tutto, poi negoziare". “Se vogliamo la pace, la Russia deve rispondere chiaramente e la pressione, insieme agli Stati Uniti, deve essere chiara per ottenere questo cessate il fuoco”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in un messaggio inviato all'Afp.