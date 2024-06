Ucraina: Mattarella, 'da sua resistenza passa sicurezza Europa, speriamo in spiragli Russia'

Bucarest, 19 giu. (Adnkronos) - "Romania e Italia concordemente intendono riservare e mantenere sostegno pieno in favore dell'Ucraina, per difendere insieme la sua indipendenza e sovranità, per difendere le regole internazionali della vita ordinata secondo il diritto internazionale ...

Bucarest, 19 giu. (Adnkronos) – "Romania e Italia concordemente intendono riservare e mantenere sostegno pieno in favore dell'Ucraina, per difendere insieme la sua indipendenza e sovranità, per difendere le regole internazionali della vita ordinata secondo il diritto internazionale della comunità internazionale e per difendere la sicurezza dell'Europa, perchè dalla difesa dell'Ucraina, dal sostegno all'Ucraina, dalla sua resistenza, passa la sicurezza dell'intera Europa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Bucarest con il Presidente della Romania Klaus Iohannis.

"Abbiamo fatto un accenno -ha aggiunto il Capo dello Stato- alla Conferenza che si è svolta in Svizzera per avviare un primo passo, naturalmente, come abbiamo visto, preliminare, per avviare negoziati di pace, sperando che sia possibile avere dalla Russia una disponibilità, degli spiragli per questo negoziato, per una pace giusta che riaffermi le regole del diritto internazionale".