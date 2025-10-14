Ucraina: Mattarella, 'inquietante ombra insicurezza su Europa'**

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "L’aggressione russa su larga scala in Ucraina, a distanza di quasi quattro anni, continua a mietere vittime civili innumerevoli, a seminare morte e distruzione, a gettare una inquietante ombra di insicurezza sull’intero continente europeo". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontro al Quirinale con papa Leone XIV.
