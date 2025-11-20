Ucraina: media, '400mila persone senza elettricità dopo ultimo attacco russo'

Kiev, 20 nov. (Adnkronos) - Oltre 400.000 persone sono rimaste senza elettricità in Ucraina, dopo l'ultimo attacco russo su larga scala alle regioni occidentali del Paese. Lo scrive il Guardian, citando funzionari del settore energetico che hanno riferito alla Reuters che i raid hanno po...

Kiev, 20 nov. (Adnkronos) – Oltre 400.000 persone sono rimaste senza elettricità in Ucraina, dopo l'ultimo attacco russo su larga scala alle regioni occidentali del Paese. Lo scrive il Guardian, citando funzionari del settore energetico che hanno riferito alla Reuters che i raid hanno portato alla diminuzione della produzione di energia elettrica nelle centrali nucleari ucraine.

L'Ucraina genera più della metà della sua elettricità da tre centrali nucleari, ma i danni alle linee elettriche e ai trasformatori hanno costretto le centrali a ridurre la loro produzione, ha dichiarato all'agenzia di stampa britannica un rappresentante della società nazionale per l'energia nucleare Energoatom.