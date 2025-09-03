Ucraina: media, 'Macron incontrerà Zelensky prima dei colloqui con i leader europei'/Adnkronos

Kiev, 3 set. (Adnkronos) – L'Europa prova a fare pressioni sulla Russia, mentre gli Stati Uniti sembrano intenzionati a sfilarsi, almeno per il momento, da qualsiasi nuova iniziativa diplomatica per portare la pace fra Mosca e Kiev. Emmanuel Macron incontrerà stasera Volodymyr Zelensky a Parigi. Lo ha riferito il quotidiano ucraino European Pravda, citando una fonte non divulgata all'Eliseo, secondo cui il presidente francese vedrà il suo omologo ucraino prima del vertice di alto livello della cosiddetta "Coalizione dei volenterosi", che si terrà domani nella capitale francese.

Il funzionario ha detto al giornale che l'incontro mira a inviare un messaggio chiaro: i Paesi disposti e in grado di fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina "sono ora pronti a darle", dopo aver ultimato il necessario lavoro tecnico preparatorio, coordinato dai rispettivi capi della difesa e dagli alti ufficiali militari.

La fonte ha aggiunto che la coalizione intende aumentare il sostegno all'Ucraina e fare ulteriore pressione sulla Russia, con l'obiettivo finale di garantire un cessate il fuoco. Mentre i partner europei di Kiev hanno promesso di fornire all'Ucraina garanzie di sicurezza per scoraggiare una nuova aggressione russa, tra cui l'invio di una "forza di rassicurazione" multinazionale, Mosca ha ripetutamente respinto la presenza di truppe Nato come parte di qualsiasi accordo di pace. Il Cremlino ha inoltre respinto le proposte di cessate il fuoco e intensificato gli attacchi contro le città ucraine, mentre l'esercito russo ha recentemente annunciato l'intenzione di sostenere le sue offensive terrestri e la campagna aerea.

Secondo il Financial Times, l'incontro di domani – che si concentrerà sulle garanzie di sicurezza per Kiev e sulla diplomazia, mentre la Russia non sembra voler porre fine alla guerra – è stato convocato da Macron nell'ambito degli sforzi internazionali in corso per porre fine alla guerra tra Mosca e Kiev. Al meeting, tuttavia, non parteciperà Donald Trump. Secondo Axios, il presidente degli Stati Uniti starebbe valutando la possibilità di ritirarsi dagli sforzi diplomatici finché una o entrambe le parti non dimostreranno quella che una fonte della Casa Bianca ha descritto come una maggiore flessibilità.

Nonostante mesi di sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti, Trump non ha preso misure concrete per fare pressione su Mosca affinché cessi i combattimenti, mentre la sua amministrazione ha sospeso in più occasioni gli aiuti militari e la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina. Nonostante gli incontri di Trump con Putin in Alaska il 15 agosto e con Zelensky e i leader europei il 18 agosto, sembrano esserci stati pochi progressi verso la fine delle ostilità o un incontro di persona tra Zelensky e Putin.

Altri leader europei che hanno partecipato al vertice di Washington con Trump, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, si incontreranno nuovamente domani a Parigi, riporta il Financial Times.