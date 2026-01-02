Mosca, 2 gen. (Adnkronos) – Nessuna nomina a capo dell'ufficio aiuterà Volodymyr Zelensky, "non può vivere comunque". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, commentando alla Tass la decisione del presidente ucraino di offrire a Kirill Budanov l'incarico di capo del suo ufficio al posto di Andriy Yermak.

"E' un peccato che ci sia solo un posto vacante", ha aggiunto Medvedev, altrimenti l'altro "avrebbe dovuto essere offerto al capo del regime di Kiev", l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny.

"E spazzare via immediatamente dalla scacchiera entrambi i potenziali rivali presidenziali. Tuttavia, è improbabile che questo aiuti la bambola di pezza con il naso da cocaina. Mangiafuoco lo consegnerà alla fornace".