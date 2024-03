Mosca, 15 mar. (Adnkronos) – Tre bambini sono morti durante il bombardamento notturno del quartiere Petrovsky di Donetsk da parte delle forze armate ucraine. Lo ha riferito il sindaco Alexey Kulemzin sul suo canale Telegram .

"In seguito al barbaro bombardamento notturno da parte dei nazisti ucraini sul quartiere Petrovsky della nostra città, in una delle case in via Olkhovskaya è stato registrato un colpo diretto, seguito da un incendio. Tre bambini sono stati uccisi", ha scritto il sindaco.