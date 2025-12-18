Ucraina: Mosca, cittadino Gb condannato a 13 anni di carcere, era mercenario per Kiev'

Ucraina: Mosca, cittadino Gb condannato a 13 anni di carcere, era mercenario ...

Mosca, 18 dic. (Adnkronos/Afp) – Un cittadino britannico è stato condannato in Russia a 13 anni di carcere con l'accusa di essere stato un mercenario combattendo per Kiev sul fronte ucraino. Lo ha riferito la Procura generale russa in un comunicato. La Corte Suprema di Donetsk, città dell'Ucraina orientale sotto il controllo russo, ha riconosciuto colpevole Hayden Davies, fatto prigioniero nel 2024, di aver "partecipato come mercenario a un conflitto armato", precisa il comunicato.