Ucraina: Mosca conferma detenzione combattente britannico

Mosca, 26 nov. (Adnkronos/Afp) - Un tribunale russo ha confermato di aver posto in detenzione provvisoria un britannico accusato di aver combattuto per l'esercito ucraino nella regione russa del Kursk, dove Kiev ha lanciato un'offensiva in agosto.Ieri, un tribunale del Kursk ha esaminato i...