Oggi, martedì 2 luglio, il primo ministro ungherese, Orban, è arrivato nella capitale Kiev, per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa, nel febbraio 2022: in programma un incontro con Volodymyr Zelensky.

L’incontro tra Orban e Zelensky

Orban incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky, e attraverso la nota dell’ufficio stampa di Budapest, si hanno notizie in merito al tema affrontato:

“Il tema principale del vertice sarà la possibilità di raggiungere la pace”, oltre a discutere le questioni attuali delle relazioni bilaterali ungheresi-ucraine”.

Lo scoglio principale in queste relazioni è rappresentato, inoltre, dal nodo dei diritti per della minoranza ucraina di lingua ungherese che vive nell’estremo ovest ucraino, vicino al confine con l’Ungheria.

I rapporti tra Orban e l’Ucraina

Il presidente è arrivato a Kiev per dei colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky, malgrado le tensioni, anche in Ue, per la sua opposizione agli aiuti all’Ucraina, all’ingresso di Kiev nell’Ue e per la sua presunta vicinanza politica a Vladimir Putin.

I partner europei hanno ripetutamente fatto pressione sul premier ungherese affinché desse prova di voler migliorare i rapporti con la leadership ucraina.

L’ultima visita di Orban in Ucraina

L’ultima volta che il primo ministro ungherese ha effettuato una visita ufficiale è stato nel 2010.

Il portavoce di Orban, Bertalan Havasi, ha aggiunto che i due leader discuteranno anche di rapporti bilaterali.

Zelensky, nei giorni scorsi, ha detto di sperare che il semestre ungherese dell’Ue promuova efficacemente valori dell’Ucraina, obiettivi e interessi condivisi europei: