Ucraina: Pellegrini (M5s), 'mandate armi per 95mld, ora fermare guerra'

Roma 10 gen (Adnkronos) – A Kiev "abbiamo inviato armi per 95 mld, un fiume servito solo ad infiammare il conflitto" mentre "50mila militari ucraini sono morti e la linea del fronte è rimasta immutata". Lo ha detto Marco Pellegrini, M5s, in Aula alla Camera.

"Sì è perso un anno per la cecità del partito trasversale della guerra, abbiamo il dovere di cambiare strategia, chi vuole inviare armi non fa altro che favorire la sconfitta ucraina, chi la vuole scongiurare deve fermare subito la guerra -ha spiegato Pellegrini-. E' arrivato il momento di fare una scelta, chi vuole la pace e il bene dell'Ucraina non a parole deve scegliere di non alimentare il terzo anno di guerra. Il cessate il fuoco è l'unica maniera".