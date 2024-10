Ucraina: Putin, 'Kiev ha fatto proposte a Mosca 2 volte grazie a mediazione Ankara'

Mosca, 25 ott. (Adnkronos) - L'Ucraina si è già rivolta due volte alla Russia con delle proposte, attraverso la mediazione della Turchia, ma ha subito abbandonato le proprie iniziative. Il presidente russo Vladimir Putin ne ha parlato in un'intervista al programma '60 Mi...

Mosca, 25 ott. (Adnkronos) – L'Ucraina si è già rivolta due volte alla Russia con delle proposte, attraverso la mediazione della Turchia, ma ha subito abbandonato le proprie iniziative. Il presidente russo Vladimir Putin ne ha parlato in un'intervista al programma '60 Minuti' sul canale televisivo 'Russia-1'. "I nostri partner turchi sono venuti più volte da noi con proposte per alcune iniziative, come hanno detto, da parte ucraina", ha detto il presidente russo, "ma quando abbiamo concordato, si è scoperto che la parte ucraina si era già rifiutata. Ciò è accaduto due volte".

"Alla fine, dobbiamo capire se sono pronti o no e per cosa sono pronti", ha detto Putin. "C'è bisogno di tempo per un esame dettagliato delle proposte che sono arrivate dalla parte turca".