Ucraina: Ricciardi (M5S), 'solo alla Duma non si può dissentire da presidente'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Credo che solo al Parlamento russo non si possa dissentire dalle parole del Presidente. È surreale che sia stato fatto un caso per le parole del Movimento per una critica su un passaggio del discorso di Mattarella che, ribadisco, noi non avremmo fatto. Questa logica del "Putin come Hitler" ha protratto una guerra che ora sta arrivando a una trattativa. Andrebbe chiesta scusa a tutte quelle persone che, come noi, sono state ingiustamente bollate come filo putiniane solo per avere opinioni diverse. Se si fosse seguito l'indirizzo che stiamo indicando da anni, si sarebbero salvate migliaia di vite ucraine". Così a Tagadà, su La 7, Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.