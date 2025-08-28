Ucraina: Rosato, 'Putin non vuole pace, Ue non si lasci intimorire'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “629 droni e missili russi contro l’Ucraina in una sola notte. Colpita anche la sede della missione Ue a Kiev. Questo è Putin. L’Europa non deve farsi intimorire e nemmeno illudere di una pace che Kiev vuole, noi vogliamo, ma che Putin non vuole&r...