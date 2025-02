Ucraina: Ruffino (Azione), 'Italia più sovrana con gas russo e satelliti Musk?'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Davvero il governo italiano - questo o un altro non importa - si fida ancora oggi a firmare contratti commerciali con Vladimir Putin, per il gas, e con Elon Musk, per l’uso di Starlink? Posso capire che sia forte il desiderio di ridimensionare le fughe sovrani...

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Davvero il governo italiano – questo o un altro non importa – si fida ancora oggi a firmare contratti commerciali con Vladimir Putin, per il gas, e con Elon Musk, per l’uso di Starlink? Posso capire che sia forte il desiderio di ridimensionare le fughe sovraniste, ma passare dal sovranismo all’essere come Arlecchino 'servitore di due padroni' lo trovo esagerato. Scelte simili, ove mai si dovessero concretizzare svicolando da ogni approccio europeo, porterebbero l’Italia dietro la lavagna". Così Daniela Ruffino (Azione).