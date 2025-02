Ucraina: scambio di accuse fra Mosca e Kiev su interruzioni centrale Zaporizhia

Kiev, 12 feb. (Adnkronos) – Russia e Ucraina si sono accusate a vicenda di aver bloccato la rotazione del personale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. Le truppe di Mosca hanno sequestrato la struttura, la più grande centrale nucleare d'Europa, nei primi giorni dell'invasione dell'Ucraina, ed entrambe le parti si sono ripetutamente accusate a vicenda di rischiare un disastro nucleare potenzialmente devastante attaccando il sito.

Dal settembre 2022, il personale dell'Aiea delle Nazioni Unite è presente per monitorare la sicurezza nucleare. A causa dei combattimenti, il personale dell'Agenzia non ha potuto essere sostituito, come previsto, dalla rotazione pianificata, il secondo ritardo di questo tipo in una settimana, hanno affermato sia Kiev che Mosca, scambiandosi la colpa dell'incidente.