Ucraina: Schlein, 'Meloni scelga e abbandoniil cappellino di Donald'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni venga a dire in aula da che parte sta. Se ha deciso di indossare la maglia dell’Europa o il cappellino dei Trump", perché "quanto accaduto in questi giorni impone una scelta di campo. Qual è la sua? È l’ora di dare una risposta: all’Italia prima che a noi". Lo dice Elly Schlein a 'Repubblica'.

"Serve un Next Generation da 800 miliardi l’anno per l’autonomia strategica della Ue in diversi settori", anche per "una politica di difesa comune. Che però, attenzione, non è la corsa al riarmo dei singoli Stati a cui abbiamo assistito finora", dice tra l'altro la segretaria del Pd sottolineando: "Quindi la difesa comune è necessaria. A una condizione, però: che non si acceleri solo su questo, magari a scapito della spesa sociale. Il Pse non lo accetterebbe mai".

Sugli attacchi a Mattarella, Schlein spiega: "Devono smetterla con le aggressioni al presidente della Repubblica, attorno al quale sii è stretto tutto il Paese. Chiediamo al governo di assumere un’iniziativa formale: insultare lui significa insultare l’Italia. È ora che i sedicenti patrioti mostrino un minimo di orgoglio nazionale". La leader dem, tra l'altro, sottolinea: "Non possono esserci ambiguità da parte di nessuna forza politica sul supporto e la solidarietà al capo dello Stato".