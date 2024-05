Ucraina: Silvestri a Foti, 'da sanzionare è governo che tace su richiesta informativa'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - “La nostra scelta di mostrare delle magliette con la scritta “pace” non ha provocato nessuna sospensione della diretta televisiva, né dell’Aula. Quindi non abbiamo recato danni a nessun altro partito". Così in Aula Francesco Silv...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “La nostra scelta di mostrare delle magliette con la scritta “pace” non ha provocato nessuna sospensione della diretta televisiva, né dell’Aula. Quindi non abbiamo recato danni a nessun altro partito". Così in Aula Francesco Silvestri, capogruppo M5S, rivolgendosi a Tommaso Foti, capogruppo Fdi che in aula aveva stigmatizzato il comportamento dei 5 Stelle.

"Detto questo, voglio dire al collega Foti che l’esasperazione del clima dell’Aula deriva dal fatto che il governo non risponde alle richieste di informativa avanzate. Sul tema delle armi si sta dibattendo a livello internazionale e non è ammissibile che il ministro per i “non rapporti” con il Parlamento non dica nulla. Questo atteggiamento sì che è da sanzionare: ci ha costretto a tradurre in un question time una questione fondamentale per il Paese e sulla quale avevamo chiesto un’informativa. A questo punto, dopo i vari reati sui rave e su altre cose inutili, fatene anche uno per impedire ai parlamentari di fare azioni come quella fatta da noi. Ma questo non toglie che alla mancanza di rispetto noi risponderemo con mancanza di rispetto”.