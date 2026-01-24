Home > Flash news > Ucraina: terminata seconda sessione di colloqui ad Abu Dhabi

Ucraina: terminata seconda sessione di colloqui ad Abu Dhabi

Abu Dhabi, 24 gen. (Adnkronos) – Si è conclusa la seconda sessione di colloqui ad Abu Dhabi tra negoziatori russi, ucraini e americani. Lo ha annunciato la portavoce del delegato di Kiev Roustem Oumerov. Anche le agenzie di stampa russe hanno riferito che la delegazione russa era tornata al suo hotel ad Abu Dhabi.