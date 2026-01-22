Ucraina: Umerov, 'con Witkoff e Kushner discusso garanzie sicurezza'

Davos, 22 gen. (Adnkronos) - Rustam Umerov, capo del team negoziale ucraino per la fine della guerra con la Russia, ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a margine del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Umerov ha scritto su Teleg...

Davos, 22 gen. (Adnkronos) – Rustam Umerov, capo del team negoziale ucraino per la fine della guerra con la Russia, ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a margine del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Umerov ha scritto su Telegram che l'incontro si è concentrato sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e sui piani di ricostruzione postbellica".

Ha aggiunto che la delegazione ucraina ha incontrato anche i rappresentanti della società di investimenti americana Blackrock, coinvolta nel piano di ricostruzione.