Ucraina: Zelensky, 'ancora attacchi, Mosca porta la guerra nel nuovo anno'

Kiev, 1 gen. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia sta portando avanti la guerra, durata quasi quattro anni, "fino al nuovo anno", con oltre 200 droni lanciati contro l'Ucraina, prendendo di mira principalmente le infrastrutture energetiche.

"La Russia ha deliberatamente portato la guerra nel nuovo anno, lanciando più di duecento droni d'attacco contro l'Ucraina durante la notte", ha detto Zelensky sui social media, aggiungendo che "gli obiettivi erano le nostre infrastrutture energetiche".