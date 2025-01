Udc: Cesa, 'da Meocci amicizia e grande passione politica'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Ci lascia Alfredo Meocci. Per me è stato prima di tutto un amico, un vero amico che, sul piano personale, mi ha dato tantissimo. Di lui ricordo le grandi qualità umane e la competenza. È stato un nostro parlamentare. Alla nostra comunità...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Ci lascia Alfredo Meocci. Per me è stato prima di tutto un amico, un vero amico che, sul piano personale, mi ha dato tantissimo. Di lui ricordo le grandi qualità umane e la competenza. È stato un nostro parlamentare. Alla nostra comunità politica lascia in eredità le cose più importanti: il sorriso e, poi, soprattutto, la grande passione per la politica. Alla moglie, Elena Gaiardoni, a lui profondamente legata, ai familiari e agli amici rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Così Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.