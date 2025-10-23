Ue: Alfieri, 'bene incentivare investimenti congiunti, primo passo difesa europea'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre sostenuto la necessità di rafforzare la cooperazione tra Paesi Ue in materia di difesa investendo insieme su progetti strategici per favorire le economie di scala e l’interoperabilità dei sistemi. In questo, va salutata positivamente la decisione odierna del Consiglio europeo di rafforzare e incentivare gli sforzi congiunti dei Paesi membri su progetti flagship come quelli per potenziare le capacità di difesa aerea e anti drone.

E soprattutto che questo rafforzamento debba avvenire in modo coordinato utilizzando tutte le potenzialità degli strumenti Safe e Edip. Questi cambiamenti vanno nella direzione, da noi auspicata in più passaggi parlamentari, di investire finalmente sulla costruzione di una difesa comune a livello europeo e non sul mero rafforzamento degli strumenti nazionali”. Così il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama.