Ue: Calenda, 'dibattito miserabile, Ue cadrà mentre Putin dà ai leader dei maiali'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "Signora Presidente del Consiglio, io non credo che posso essere sospettato di avere un pregiudizio sulla sua linea di politica estera, eppure le posso dire che lei l'Ucraina l'ha mollata". Lo dice in aula al Senato, Carlo Calenda, sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.

Calenda cita le ultime dichiarazioni di Putin. "Vorrei partire da una cosa che non è stata citata, il fatto cioè che Vladimir Putin ha definito dei maiali approfittatori i leader dei governi europei. Forse bisognerebbe da qui dare tutti insieme una solidarietà al presidente del Consiglio Meloni, al presidente Draghi, agli altri presidenti del Consiglio. Mi rendo conto che non si riesce a fare perché poi alla fine questo dibattito mostra la ragione per cui alla fine l'Europa cadrà. Perché è un dibattito degli argomenti miserabili e pure un po' inutile. Alla fine l'Europa cadrà. E alla fine, signora Presidente del Consiglio, non avremo un'Italia più forte del passato".