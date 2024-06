Ue: Ciriani, 'sì a Von der Leyen ma con alleanza centrodestra'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "È presto per parlare" del nuovo presidente della Commissione europea. Sono sicuro che Giorgia farà pesare i voti dei Conservatori", anche per una riconferma di Ursula Von der Leyen. "Se ci fossero le condizioni per un'alleanza di c...

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – "È presto per parlare" del nuovo presidente della Commissione europea. Sono sicuro che Giorgia farà pesare i voti dei Conservatori", anche per una riconferma di Ursula Von der Leyen. "Se ci fossero le condizioni per un'alleanza di centrodestra, perché no? Ma non si può ignorare il voto. Ora serve realismo". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un'intervista a 'La Stampa'.