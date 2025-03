Ue: crescono adesioni ad appello Picierno, superate 3000 firme

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "A 24 ore dal suo lancio, l’appello 'Per un’Europa libera e forte', promosso dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha superato quota 3 mila firme. L’appello, ispirato ai principi del Manifesto di Ventotene, mira a dife...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "A 24 ore dal suo lancio, l’appello 'Per un’Europa libera e forte', promosso dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha superato quota 3 mila firme. L’appello, ispirato ai principi del Manifesto di Ventotene, mira a difendere i valori fondanti dell’Europa e a rafforzare il ruolo dell’Unione nel contesto internazionale. L’adesione massiccia in così poco tempo testimonia la crescente consapevolezza dell'importanza di un’Europa capace di rispondere con efficacia alle sfide del presente". Si legge in una nota.

"Tra gli altri, l’appello è stato firmato nelle ultime ore anche da Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato all’Università La Sapienza, Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia Viva, Costantino Di Blasi, presidente dell’associazione “Liberi Oltre”, Luciano Belli Paci, della direzione nazionale “Sinistra per Israele”, Lisa Ginzburg, scrittrice, Rino Casella, professore associato di diritto pubblico comparato all’Università di Pisa, Francesca d’Aloja, scrittrice, e Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana".

"Queste adesioni si aggiungono ai primi firmatari, tra cui, esponenti del Partito Democratico nazionale come Alessandro Alfieri, Filippo Sensi e Lia Quartapelle, Raphaël Glucksmann, membro del gruppo S&D al Parlamento europeo e fondatore di Place Publique, Nathalie Tocci e Nona Mikhelidze dell’Istituto Affari Internazionali, Alex Amelin, marito della scrittrice ucraina Victoria Amelina, uccisa in un bombardamento russo, e Italo Spinelli, regista teatrale e cinematografico, nonché nipote di Altiero Spinelli".